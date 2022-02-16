«Было очень странно и очень пугающе»: пострадавший от пыток полицейских электрошокером показал свои травмы
Четверых полицейских в Петербурге задержали по делу о пытках электрошокером
ГУ МВД России проводит проверку по факту возможного превышения должностных полномочий полицейским в Санкт-Петербурге. Как рассказал «360» потерпевший Хачик Джоргнцян, четверо правоохранителей задержали его, а после один из них пытал электрошокером.
По словам Джоргнцяна, они с друзьями отмечали день рождения его племянника. Их было шесть человек.
Примерно, в 02:00 компания вышла из заведения на улицу. Они планировали расходиться, когда к ним подъехал наряд, из машины вышли трое правоохранителей. Один был полностью в маске, полностью закрытый, в руке у него был предмет, похожий на пистолет, но как оказалось позже, это был шокер.
«Начали нас теснить […] идти на нас, угрожать нам […], хамили, провоцировали нас очень сильно, очень жестко, я бы даже сказал», — отметил Джоргнцян. По его словам, компания начала возмущаться: сотрудники не представились, не объяснили, почему в руке у одного был шокер и почему он шел на них в маске.
Вообще это было очень странно и очень пугающе
Хачик Джоргнцян
Потерпевший
В итоге наряд уехал, а компания продолжила путь, часть из отмечающих села в машину, а еще трое человек, в числе которых был и потерпевший, пошли вперед, чтобы сесть в такси и разъехаться по домам.
В этот момент подъехал еще один наряд. Он перекрыл дорогу той части компании, которая была на машине. После этого вернулся первый наряд. Племяннику Джоргнцяна начали «в очень жесткой форме выкручивать руки», а его самого задержали, посадив в машину, при этом два раза ударили в живот.
Никто их (полицейских — прим. ред.) не оскорблял, ни одного матного слова в их личную сторону не было сказано, никто их не трогал, никто им не сопротивлялся
Хачик Джоргнцян
Потерпевший
Потом, по его словам, его очень быстро повезли в отдел, и, выламывая руки, «засунули в какой-то кабинет и начали шокером бить». Джоргнцян отметил, что для него это вообще было очень долго, но по факту, как он понял, все продолжалось около пяти минут.
Удары шокером наносили везде: в спину, по почке, в живот, в грудь, в пах, отметил собеседник «360».
Все завершилось, когда дверь открыла женщина-дежурная. Она, по словам Джоргнцян, стала кричать: «все, может хватит уже, ты чего творишь, нам потом это все разгребать».
Потом пошел процесс такой: они сидели в этой комнате втроем и пытались меня как-то унизить, оскорбляли
Хачик Джоргнцян
Потерпевший
Адвокат пострадавшего Михаил Шиолашвили в беседе с «360» отметил, что сейчас этих сотрудников задержали, было произведено опознание.
«Вчера было произведено опознание, он опознал четверых людей. Пока вменяется ст. 286 ч.3, скорее всего эта статья в дальнейшем останется у одного из сотрудников полиции, у троих будет вменяться халатность», — рассказал он.
По его информации, завтра будет решаться в суде вопрос о мере пресечения.
Мы будем добиваться привлечения к ответственности. Мы это и делаем
Михаил Шиолашвили
Адвокат пострадавшего
После произошедшего никто из полицейских не извинился, самый главный сотрудник, который наносил удары электрошокером, стоял с ухмылкой, отметил адвокат потерпевшего.
По факту возможного превышения должностных полномочий сотрудником ГУ МВД России проводит проверку.
Как предварительно установлено, в ноябре 2021 года сотрудник ОБ ППСП УМВД России по Приморскому району Санкт-Петербурга в отделе полиции применил физическую силу к ранее судимому мужчине, который был задержан за административное правонарушение.