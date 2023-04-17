Криминал 17 апреля 2023, 13:26 «Было бы и со мной такое». Участник изнасилований в спецшколе Екатеринбурга рассказал об организаторах расправ Подросток рассказал, как проходили изнасилования в спецшколе Екатеринбурга

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В изнасилованиях на территории спецшколы в Екатеринбурге участвовали восемь человек, но зачинщиками стали только два уже выпустившихся подростка. Администрация знала о нравах своих подопечных и стыдила жертв, рассказал в соцсетях один из участников расправ.

Все произошло в конце сентября — начале октября. В приюте раз в неделю проводили встречи со священником. После того как он уходил, администрация устраивала разбор полетов. Один из учеников сказал, что директор унижал пострадавшего от насилия ребенка.

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«Назвали фамилию потерпевшего, сказали встать. Говорили, почему ты не мог откусить ему половой орган, так бы он на всю жизнь запомнил», — сказал парень.

После этого над мальчиком перестали издеваться, но устроили бойкот. Другие учащиеся отказались с ним общаться и уважать. Он остался учиться в этой спецшколе, но нашел друзей только среди сверстников в другой группе.

В издевательствах принимали участие восемь человек. Зачинщики уже выпустились — один, по словам автора видеопризнания, вышел досрочно, другой в «самовольном ходе». Над мальчиком издевались почти каждый день. Другие парни боялись, что с ними произойдет то же самое — один из организаторов угрожал тем, кто не хотел присоединяться.

«Слышал, что по отношению к еще одному мальчику совершен половой акт <…>. Он [уже не учится]. Если бы я этого не сделал, было бы и со мной такое», — рассказал он.

Чкаловский районный суд Екатеринбурга 17 апреля арестовал второго подростка, подозреваемого в изнасилованиях. Директора школы № 124 отстранили от работы, сообщили ТАСС в Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области. Первого заключили под стражу 14 апреля.