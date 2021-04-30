«Были тройняшки». У подозреваемой в убийстве мужа и двоих детей в Приморье остался ребенок

У жительницы Владивостока, подозреваемой в убийстве мужа и двух пятилетних детей, остался еще один ребенок. Они супругом воспитывали тройняшек.

«Остался третий ребенок, (в семье были) тройняшки. Он был в детсаду», — рассказал РИА «Новости» источник в правоохранительных органах.

По данным регионального Следственного комитета, 29 апреля в квартире во Владивостоке полиция обнаружила тела 40-летнего мужчины и его двух пятилетних детей. Под подозрение попала жена и мать убитых. После нескольких часов поисков ее задержали. По данным агентства, она находилась в кинотеатре.

Источник РИА «Новости» рассказал, что ссора могла произойти на почве лично-неприязненных отношений. Она пыталась скрыть следы преступления, спрятав тела.

По данным личного источника «КП-Владивосток», соседка забила тревогу, когда почувствовала неприятный запах из квартиры. Она вызвала отца главы семейства, который обнаружил тела. Труп его сына лежал на целлофане. Детей не было. Позже мальчика и девочку нашли с глубокими порезами на шеях в сумке.

По данным СК, в ближайшее время подозреваемой будет избрана мера пресечения. Женщина во время расследования должна будет пройти медицинскую экспертизу, дактилоскопическую, молекулярно-генетическую и психолого-психиатрическую.