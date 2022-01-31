Погибшая под присмотром няни в Ленобласти двухлетняя девочка была приемной

Умершая в частном детском саду под присмотром няни двухлетняя девочка была приемным ребенком. К себе ее забрала уроженка Узбекистана. Из-за работы следить за ней она не могла, поэтому отдала ее в детский сад Санкт-Петербурга, с владелицей которого познакомилась в закрытой группе в Telegram. Об этом «360» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Ребенка женщина отдала под присмотр няни восемь месяцев назад. С тех пор она редко видела девочку. В последний раз они виделись 4 декабря. За содержание ребенка сиделка получала по 700 рублей в день, но в какой-то момент мать накопила долг.

В конце декабря няня сообщила женщине, что девочка стала плохо дышать, а потом внезапно умерла. Закутанное в одеяло тело ребенка сиделка передала матери. Труп дочери женщина увезла из Санкт-Петербурга в Мурино на такси.

Уже дома она обнаружила на теле девочки синяки и ссадины. Но сиделка заявила, что ребенок ударился. Женщина считает, что вина в смерти ребенка полностью на сиделке. Источник уточнил, что прибывшие на место медики заявили, что девочка мертва уже два дня. То есть няня держала у себя труп ребенка в квартире, где на содержании находятся еще несколько детей. Полицию и врачей в квартиру в Мурине вызвал знакомый матери девочки, которая попросила его приехать.

Следователи Ленинградской области завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Подозреваемой стала няня, которая, по данным ведомства, проживает в России нелегально. В ходе допроса женщина заявила, что ухудшение здоровья подопечной она заметила еще 27 января, но обращаться к врачам не стала. Спустя три дня женщина обнаружила, что ребенок умер. Она сообщила об этом матери, которая забрала труп в Мурино.

Расследование уголовного дела взяла под свой контроль Всеволожская городская прокуратура. Отдельно ведомство оценит работу органов опеки.