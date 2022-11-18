Эксклюзив 18 ноября 2022, 14:09 «Был замкнутым». Одноклассник — о зарезавшем пенсионерку в парке Петербурга Одноклассник рассказал о петербуржце, который зарезал пенсионерку в Пискаревском парке

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В Пискаревском парке Санкт-Петербурга погибла 63-летняя пенсионерка. Ее зарезали во время тренировки по скандинавской ходьбе. Нападавший попытался свести счеты с жизнью, но передумал и позвал на помощь. Его одноклассник рассказал «360», что он всегда был замкнутым.

Женщина жила на улице Бутлерова рядом с Пискаревским парком в Калининском районе и занималась спортом. Вечером 17 ноября она вышла на очередную тренировку. В это же время туда пришел другой петербуржец, 26-летний парень. Он не выбирал жертву, но убийство планировал и подготовил два ножа.

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Подозреваемый напал на первую попавшуюся прохожую, не меньше 15 раз ударил в грудь, а потом порезал себя. От полученных ран петербурженка скончалась на месте. Нападавшего в крови нашли на пути к остановке недалеко от дома на проспекте Непокоренных, 64. Он попросил случайную прохожую вызвать скорую помощь и рассказал, что совершил убийство.

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«Он замкнутый человек, я с ним практически не общался», — рассказал его одноклассник.

По информации Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, парня с серьезными травмами, в том числе шеи, увезли в реанимацию. Полицейские отыскали жертву нападения и оба ножа — одним парень ударил ее, другим себя. По версии следствия, он осознавал тяжесть поступка и намеренно совершил убийство.