Эксклюзив 05 апреля 2024, 12:24 «Был нормальным». Мать подозреваемого шокировало покушение на губернатора в Апатитах Мать не смогла объяснить покушение сына на губернатора Мурманской области Пресс-служба Следственного комитета

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Напавший с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса мужчина перед преступлением ходил к врачу. Его мать заявила «360», что поведение сына не вызывало опасений.

Женщину шокировало произошедшее. Мать нападавшего не смогла уточнить мотив преступления.

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«Не знаю я [причину покушения]. Он был нормальным вчера <…>. День провел нормально, по врачам ходил», — сказала она.

Андрея Чибиса ранили ножом на выходе из дома культуры в Апатитах сразу после встречи с местными жителями. Пресс-секретарь губернатора Лилия Сечкина рассказала «360», что мероприятие проходило в открытом формате, на него могли прийти все желающие. Чиновнику сделали операцию, он пришел в сознание и записал видеообращение.

Преступника обезвредил боец Росгвардии. Нападавший оказал сопротивление и получил выстрел в ногу. Правоохранители возбудили уголовное дело.