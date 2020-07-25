«Был неправ»: допрос фигурантов дела о фото нацистов в «Бессмертном полку» сняли на видео

Следователи пришли с обысками к жителю Кемерова Дмитрию Бородаенко и Максиму Гусеву из Перми после того, как они опубликовали на сайте «Банк памяти» фотографию Гитлера и группенфюрера СС Андрея Шкуро. Во время онлайн-акции «Бессмертный полк» эти снимки попали в трансляцию. Видео с обысков и допросами молодых людей опубликовала пресс-служба СК.

На кадрах видно, как следователи в присутствии понятых предъявляют постановление об обыске. В квартире они открывают ящики стола и изучают их содержимое. После этого молодого человека уводят на допрос в региональный главк. Со вторым фигурантом следователи беседуют в квартире. На вопрос, зачем так вообще поступать, молодой человек говорит: «Я был неправ».

В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что житель Кемерова Дмитрий Бородаенко опубликовал фотографию Адольфа Гитлера на сайте «Банк памяти», а пермяк Максим Гусев — снимок изменника Родины, группенфюрера СС Андрея Шкуро. Оба изображения попали в трансляцию акции «Бессмертный полк».

Следователи установили, что действия молодых людей попадают под статью «Реабилитация нацизма» Уголовного кодекса. Таким образом они публично одобряют преступления, установленные Нюрнбергским военным трибуналом. Против Бородаенко и Гусева завели уголовные дела.

Следователи намерены продолжить работу по предотвращению открытого распространения ложной информации о деятельности СССР во время Второй мировой войны.