Криминал 10 августа 2023, 16:02 «Был молодой человек». Полиция раскрыла детали гибели девушки-подростка в Каменске-Уральском МВД Свердловской области раскрыло подробности гибели девушки в Каменске-Уральском

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Тело погибшей 16-летней девушки в Каменске-Уральском обнаружили в небольшом овраге примерно в 10-20 метрах от тротуара, рассказал изданию Ura.ru глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, о пропаже девочки в полицию сообщила мать.

Погибшую обнаружили в овраге, расположенном вдоль лесопарковой зоны — примерно в километре от не работавшего в тот день кафе «Арарат», уточнил Горелых.

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Он добавил, что девушка не состояла на учете и раньше не уходила из дома. Вечером 8 августа она вернулась на электричке в Каменск-Уральский из Екатеринбурга — ездила в областной центр, чтобы решить вопрос с поступлением в педагогический колледж.

«Воспитывалась в неполной семье, матерью, но связь с отцом поддерживала. У девочки был молодой человек, которому она в ту роковую ночь успела отправить видеосообщение», — рассказал Валерий Горелых.

Тело девятиклассницы обнаружили в ночь на 10 августа. Из-за того что поздним вечером добраться до дома общественным транспортом было невозможно, девушка отправилась пешком.