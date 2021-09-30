Бутылки из-под алкоголя нашли в квартире убитых студенток из Оренбургской области

В квартире студенток медицинского колледжа в городе Гае под Оренбургом были найдены бутылки из-под алкоголя. Вероятнее всего, в злополучный вечер у них была вечеринка. Следствие выясняет, кто еще находился в квартире убитых. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Источник уточняет, что две студентки были убиты в квартире, а третьей после ранения удалось вырваться. Однако она смогла пройти не более 70-ти метров. Девушкам было 17, 18 и 19 лет. Они вместе учились в медицинском колледже и снимали квартиру, написал Life.

Об убийстве стало известно в четверг, 30 сентября. По данным Следственного комитета, тела двух девушек были найдены в квартире. На них присутствовали признаки насильственной смерти. Еще одну нашли во воре дома. Расследование дела продолжается.