Бурятский полицейский избил учительницу в честь праздника. Дело попытались замять

Отмечание профессиональных праздников педагогов и правоохранителей закончилось скандалом в селе Дульдурге Забайкальского края. Сотрудник полиции, заехавший к другу в гости на банкет, напал на местную учительницу. Ссора произошла из-за пустяка.

«Педагоги 5 октября отмечали День учителя в кафе „Золотой дракон“. В другом кафе свой праздник отмечали сотрудники полиции. Среди них был оперуполномоченный из Улан-Удэ, приехавший к своему другу, уроженцу села, который работает в Иркутске. После застолья полицейские пошли в кафе, где находились учителя, так как сотрудник из Иркутска с ними знаком», — объяснил произошедшее прокурор Дульдургинского района Алексей Иванов. Его слова привел сайт «Чита! Ру».

Пока педагоги и полицейский мирно беседовали, гость принялся с грохотом и треском прокалывать воздушные шарики, которыми было украшено кафе. Одна из учительниц сделала ему замечание. Когда женщина вышла на танцпол, полицейский набросился на нее, схватил за волосы и ударил в лицо. Распоясавшийся страж закона потащил даму за волосы к выходу.

Что он собирался сделать с учительницей у выхода из кафе, неизвестно. Характерно, что другие правоохранители безучастно наблюдали за происходящим. Коллегу у озверевшего полицейского отбили другие учительницы. Нападавший в итоге с места происшествия удалился. Пострадавшая женщина была готова не давать делу ход, если бы протрезвевший мужчина принес ей извинения. Но нет, слов сожаления от него женщина так и не дождалась.

Учительница написала заявление в полицию. Там его всячески пытались замять. Расследование пришлось на личный контроль взять прокурору. Это не спасает пострадавшую женщину, которую прессуют родственники драчуна, руководство школы и райадминистрация.

«Звонят потерпевшей, убеждают ее, что полицейскому нужно сохранить работу в органах внутренних дел, но я лично не вижу смысла сохранять карьеру сотруднику, который бьет граждан по таким малозначительным поводам», — заметил прокурор.

По его информации, коллеги правоохранителя лжесвидетельствуют в его пользу. Сам подозреваемый утверждает, что это не он напал на учительницу, а женщина набросилась на него. Распустивший руки полицейский до сих пор работает в МВД: служебная проверка ничего против него не нашла.