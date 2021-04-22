Бурятский подросток помог избить соседа и сжег дом вместе с ним

В Бурятии трое молодых людей жестоко избили пожилого соседа. Чтобы скрыть преступление, 14-летний подросток сжег мужчину. В доме жертвы школьник устроил пожар.

Пламя охватило дом в селе Шигаево 21 апреля, сообщили в пресс-службе республиканского СК РФ. При тушении спасатели нашли тело 68-летнего мужчины. Осмотр места происшествия дал основания полагать, что причиной пожара стал поджог. На теле покойного обнаружили повреждения. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

По подозрению в совершении преступления задержали трех сельчан в возрасте от 14 до 28 лет. На допросах они подробно рассказали об обстоятельствах произошедшего.

Оказалось, двое подозреваемых решили помочь своему приятелю решить конфликт с соседом. Вместе с ними к пожилому мужчине пошел и 14-летний подросток. Втроем они ворвались в чужой дом, вывели его хозяина на улицу и принялись бить. Один из злоумышленников отрезал потерпевшему ухо.

Утром подросток решил поджечь соседний дом. Внутри здания он разлил бензин и подпалил его. Избитый при этом лежал в кровати и был жив. Мальчик с места преступления скрылся. Молодым людям готовятся предъявить обвинения. Решается вопрос об их аресте.