Буйный пассажир напал на охрану в аэропорту Шереметьево с «розочками» из бутылок. Видео

Буйный пассажир напал на охранников в аэропорту Шереметьево. Он разбил друг о друга две стеклянные бутылки, который схватил с прилавка в Duty Free. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.

На кадрах видно, как мужчина подошел к прилавку, взял две бутылки алкоголя и разбил их друг о друга. С «розочками» в руках он двинулся на одного из охранников, который медленно отступал назад. В этот момент сзади к нападавшему подошел другой безопасник аэропорта: он прыгнул ему на спину и попытался обезоружить противника. В результате он смог завалить его на пол, где удерживал с помощью своего коллеги.

По данным Telegram-канала Baza, мужчина начал буянить еще в магазине. Сотрудники вызвали охрану, чтобы его успокоить, однако он лишь сильнее разозлился.