Криминал 24 июля 2023, 13:21 Буйный фанат «Руки Вверх» отомстил полицейским за то, что его не пустили на концерт в Москве «112»: буйного фаната «Руки Вверх» задержали за нападение на полицейских в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Фаната группы «Руки Вверх» не пустили на концерт в «Лужниках» в состоянии алкогольного опьянения. Тогда он решил «отомстить» сначала охране, а потом подоспевшим полицейским. Буйного мужчину задержали, сообщил Telegram-канал «112».

По данным СМИ, поклонник вступил в словесную перепалку с охраной олимпийского комплекса. В свою очередь, они вызвали полицию. Одного из подошедших сотрудников правопорядка буйный фанат ударил кулаком в лицо, а другого — в голеностоп. Его скрутили и доставили в отдел.

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У одного из пострадавших врачи заподозрили сотрясение мозга, перелом носа и ушибы, у другого — закрытый перелом стопы.

Теперь, по информации «112», агрессивному фанату грозит не только административная ответственность за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения, но и десять лет колонии за нападение на сотрудников полиции.

Ранее нетрезвый мужчина напал с ножом на полицейских в Кузбассе.