Буйного пассажира высадили из самолета в Толмачево | 360°

Криминал 03 октября 2022, 07:56 Поделиться Telegram

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Viber Буйного пассажира высадили из самолета в Толмачево Полиция задержала авиадебошира в Толмачево в Новосибирске

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Пассажир одного из самолетов в новосибирском аэропорту Толмачево оскорблял бортпроводников и вел себя агрессивно. Его задержала полиция, сообщили в МВД России.

Самолет прилетел из Южно-Сахалинска в Новосибирск. Еще до приземления экипаж попросил помощи линейного отдела (ЛО) МВД России из-за авиадебошира. Полет чуть не сорвал 30-летний житель Кемеровской области.

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«Он нарушал общественный порядок и использовал ненормативную лексику в адрес бортпроводников. Мужчина не реагировал на замечания и просьбы прекратить противоправные действия, в связи с чем работникам авиакомпании пришлось ограничить его передвижение по салону», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Мужчину связали и усадили подальше от других пассажиров. На кадрах видно, что он попытался развязать ремни зубами и продолжил ругаться. Полицейские в Толмачево задержали его, доставили в дежурную часть и составили протокол об административном правонарушении.

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