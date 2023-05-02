Важное 02 мая 2023, 11:36 Буянили и выпивали. Соседи рассказали о паре, расчленившей свою дочь в Ростове-на-Дону Соседи расчленившей свою дочь пары из Ростова: они буянили, ребенок плакал Пресс-служба Следственного комитета

Читать 360tv в

Родители из Ростова-на-Дону, убившие и расчленившие собственную дочь, с виду казались обычной парой. Однако соседи, которые жили с ними рядом, рассказали «360» о ссорах молодых людей, их пристрастии к алкоголю и постоянном плаче ребенка.

Люди писали в соцсетях, что пара как будто бы что-то употребляет. Эту версию в разговоре с «360» подтвердила одна из жительниц дома — Светлана.

Реклама

«Прошлой осенью была ситуация: раздался крик, она бежит за этим мужем с ребенком по лестнице. Я зашла к ней, стала ее успокаивать, у нее руки тряслись. Она сказала: „Он наркоман“», — заявила женщина.

Соседка спросила молодую маму, не может ли она обратится за помощью к родственникам. Та ответила, что муж никого не слушает.

«Они никак не показывали, что они неадекватные», — добавила Светлана.

По ее словам, сама девушка не была похожа на наркоманку — «обычная молодая женщина». Другая соседка тоже ничего странного не замечала.

«У них нянечка ходила, гуляла с коляской, и она тоже, я ее видела. Одеты были опрятно», — отметила она.

Еще одна соседка — Лариса Вячеславовна — утверждает, что из квартиры пары постоянно доносился какой-то шум.

«Я слышала, что они там буянили. Ребенок часто плакал, с утра начинал, на него мама кричала», — рассказала женщина.

Недавно она услышала что-то странное.

«Один раз я слышала: „Помогите, убивают“. Потом минут через 15 стало тихо, и опять застолье. Один раз ночью, часа в два-три, какой-то звук был, как будто об пол что-то билось», — добавила Лариса Вячеславовна.

По ее словам, в день убийства все было тихо. Ранее стало известно, что жителя Ростова-на-Дону заподозрили в убийстве восьмимесячной дочери. СМИ писали, что все произошло во время ссоры с женой. Мужчина якобы пытался ударить ногой супругу, но попал в ребенка. Последний от полученных травм скончался.

Пара позже решила избавиться от тела и расчленила его, а потом написала заявление в полицию о пропаже дочери. СУ СК РФ по Ростовской области сообщило в своем Telegram-канале, что подозреваемых арестовали. В их отношении завели уголовное дело по статье УК РФ «Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека».