Бухгалтера в ЯНАО обвинили в присвоении денег компании

Уголовное дело завели на бухгалтера в ЯНАО, который, по версии следствия, присвоил себе деньги компании. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на прокуратуру.

Уточняется, что женщина меняла платежные документы и переводила деньги на счет себе и своей дочери.

«Установлено, что женщина в период с 2016 по 2019 годы, являясь главным бухгалтером коммерческой организации, путем внесения в платежные документы недостоверных сведений, перечислила денежные средства в размере 6,8 млн рублей на свои банковские счета и дочери», — рассказали в ведомстве.

Уголовное дело по этому преступлению уже передали в суд.