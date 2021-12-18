Бухгалтера симферопольского техникума заключили под стражу за присвоение стипендий

Бывшего бухгалтера одного из симферопольских техников приговорили к заключению. Женщину обвинили в хищении 11 миллионов рублей, которые предназначались для выплати стипендий. Об этом сообщил «Новый Симферополь».

«В суде установлено, что подсудимая в период с июля 2016 года по февраль 2021 года при начислении стипендий, материальной помощи и компенсации за питание отдельным категориям учащихся вносила в соответствующие реестры на выплаты свои анкетные данные и перечисляла часть предназначаемых студентам выплат на свой банковский счет», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

На украденные средства женщина купила автомобиль. Железнодорожный районный суд Симферополя признал ее виновной сразу по двум статьям: «Присвоение» и «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».