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    19 февраля 2021, 18:51

    Бухгалтер в Архангельской области украл миллион рублей и проиграл его

    Дарья Морозова

    Сотрудница исправительной колонии в Архангельской области украла один миллион рублей, а потом проиграла деньги в автоматах. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

    По данным портала «Русская планета», суд обязал ее выплатить нанесенный ущерб. Также женщина получила два года условно по обвинению в мошенничестве.

    Уточняется, что в 2019–2020 годах она переводила средства учреждения на свой счет при помощи электронной подписи.