Бухгалтер в Архангельской области украл миллион рублей и проиграл его
Сотрудница исправительной колонии в Архангельской области украла один миллион рублей, а потом проиграла деньги в автоматах. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
По данным портала «Русская планета», суд обязал ее выплатить нанесенный ущерб. Также женщина получила два года условно по обвинению в мошенничестве.
Уточняется, что в 2019–2020 годах она переводила средства учреждения на свой счет при помощи электронной подписи.