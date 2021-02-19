Бухгалтер в Архангельской области украл миллион рублей и проиграл его

Сотрудница исправительной колонии в Архангельской области украла один миллион рублей, а потом проиграла деньги в автоматах. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

По данным портала «Русская планета», суд обязал ее выплатить нанесенный ущерб. Также женщина получила два года условно по обвинению в мошенничестве.

Уточняется, что в 2019–2020 годах она переводила средства учреждения на свой счет при помощи электронной подписи.