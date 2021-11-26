Бухгалтер клиники красоты украла из кассы 27 млн рублей

Жительница Санкт-Петербурга, которая работала в клинике эстетической хирургии, украла из кассы организации 27 миллионов рублей. За это суд приговорил ее к шести годам заключения с отбыванием наказания в колонии общего режима. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на прокуратуру Василеостровского района.

Следователи установили, что в период с марта 2017-го по октябрь 2018 года злоумышленница незаконно присвоила средства клиники, используя свое служебное положение. Суд признал фигуранту дела виновной в совершении преступления.