Криминал 27 апреля 2023, 18:04 Бухгалтер из Перми воровала деньги, организовывая фальшивые командировки

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Бухгалтера из Перми осудили за мошенническую схему. Женщина проводила фальшивые командировки и получала за них деньги. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные сайта прокуратуры Пермского края.

Женщина занимала должность бухгалтера в акционерном обществе. И с 2020 по 2021 годы она убеждала руководство в том, что якобы отправляется в командировки, и переводила себе на счет деньги. Таким образом она похитила свыше 300 тысяч рублей. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения».

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Свердловский районный суд приговорил ее к штрафу в пользу государства в размере 200 тысяч рублей. Также злоумышленницу обязали компенсировать ущерб.