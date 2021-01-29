Бухгалтер детсада в Челябинске украл 5 млн рублей и получил условный срок

Уточняется, что женщина собирала у родителей деньги на питание детей, а потом оставляла их себе. Это происходило с 2017 по 2019 год.

«Злоумышленница осуществляла переводы с лицевого счета детского сада на банковские счета своих знакомых, которые не были осведомлены об источнике происхождения денег. Впоследствии просила снять денежные средства и передать ей», — рассказали в пресс-службе.

Женщина частично возместила ущерб в размере 326 тысяч рублей. Ей назначили четыре года лишения свободы условно.

Ранее адвокат Максим Плешков рассказал, что у кандидатов в присяжные заседатели на процесс по делу сестер Хачатурян стали просить справки об отсутствии коронавируса, хотя это незаконно. Тем не менее дело не в процедуре, а в количестве кандидатов.

В СМИ появилась информация, что Мосгорсуд откладывает отбор присяжных уже в пятый раз. По неподтвержденной информации, коронавирус обнаружили у одной из обвиняемых, и теперь у кандидатов просят справки.