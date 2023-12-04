Эксклюзив 04 декабря 2023, 14:05 «Буду ходить в суды». Мать — о гибели сына в драке на остановке в Иркутске Мать погибшего в Иркутске школьника заявила о желании добиться справедливости РИА «Новости»

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Мать школьника, погибшего в драке на остановке общественного транспорта в Иркутске, намерена добиться справедливого наказания для подозреваемых. Об этом она сообщила «360».

«Буду в суды ходить. Звонил знакомый адвокат, он меня везде поддержит», — сказала она.

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Женщина отметила, что узнала о смерти сына практически сразу, находясь на работе в реанимации.

«Мне позвонили сразу же. В тот день он вместе с другом приходил ко мне работу, приносил обед. Я спрашивала, чем они собираются заняться. Ответили, что пойдут гулять», — добавила она.

По словам женщины, в роковой вечер подросток вместе с друзьями подрабатывал в магазине.

«Они трудились в супермаркете, зарабатывали деньги на Новый год, раскладывали товар в супермаркете. Потом поехали домой, а эти балбесы из сауны выползли. Там была драка большая, уже весь интернет ее показывает, мимо машины проезжали, останавливались», — заключили мама погибшего.

Ученики иркутской школы отметили, что знали погибшего только с положительной стороны, в конфликтах его не замечали.

«Конечно, все в шоке, школа ответственно ко всему отнеслась, про это говорили, все помогают семье, никто не равнодушен. Он был спокойный и веселый, мог за девочек постоять, друзей было много», — рассказали они.

О гибели школьника от ножевых ранений в драке на автобусной остановке в Иркутске стало известно 2 декабря, писал RT. Силовики в рамках расследования задержали шесть человек. Власти города пообещали помочь семье подростка.