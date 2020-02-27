«Со мной никаких проблем, я непьющий». Бросивший детей в Шереметьево отец попытался разжалобить суд, но безуспешно

Виктора Гаврилова, бросившего детей в Шереметьево, оставили под стражей в Хабаровске. Ему не удалось разжалобить суд даже обещаниями снять квартиру и устроиться на работу. Защита считает, что на судью повлияли эмоции, а не факты.

Суд в Хабаровске в четверг рассматривал апелляцию защиты Гаврилова, которая хотела изменить ему меру пресечения. Мужчина принимал участие в заседании удаленно и попытался доказать, что может обеспечить своих детей. Он пообещал, если судья его отпустит, в течение нескольких дней снять жилье и устроиться на работу.

Когда я узнал, что нахожусь в розыске, этим же утром пришел в Следственный комитет и дал все необходимые показания. Меня оттуда отпустили. После этого я поехал в Москву, где тоже ходил к следователю. Никаких проблем со мной не было. Я непьющий, у меня много профессий, я хочу заботиться о своих детях Виктор Гаврилов.

Но судья все равно оставила Гаврилова под арестом до 13 апреля, только частично удовлетворив жалобу адвокатов. Было решено убрать из обвинения насильственные действия.

Адвокат Дмитрий Ястребов после заседания сказал «360», что потерпевшая не представила никаких доказательств того, зачем Гаврилову нужно находиться под стражей.

«Данное решение продиктовано, на мой взгляд, эмоциональной составляющей. Потерпевшая не указывает, почему он должен находиться под стражей, что она опасается давления со стороны него, что он что-то выскажет или как-то будет ей угрожать. Никаких ссылок нет. Указания на то, что он „поливал грязью“, цитирую, и вел себя неподобающе», — сказал Ястребов.

Он прокомментировал обвинение в краже, рассказав, что деньги Гаврилову перевели. По мнению защиты, знакомая сделала это по собственному желанию, дав деньги Гаврилову в долг, так что речи о краже здесь не может быть.

Прилетевший из Хабаровска Виктор Гаврилов оставил двух мальчиков шести и девяти лет в аэропорту Шереметьево 26 января. Он вручил им рюкзак с документами и запиской с просьбой определить детей в приют из-за безденежья.

В отношении Гаврилова возбудили дело об оставлении детей в опасности. В Хабаровске его обвинили в краже и избиениях.