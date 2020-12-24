Бродячие собаки напали на школьницу в Красноярске

Портал КrаsnоуаrskMedia.ru написало, что ЧП произошло рядом со школой № 31 в Ленинском районе Красноярска. На помощь девочке, отбивающейся от бездомных собак, прибежала сотрудница Дома ребенка. Она спасла школьницу от псов и вызвала скорую помощь.

Ребенок провел в больнице 10 дней. У девочки остались шрамы на голове от укусов. Издание написало, что школа повесила объявление о том, что на территорию учебного заведения могут прибегать бродячие собаки и нужно быть осторожнее.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и республике Хакасия проводится проверка, по результатам которой будет процессуальное решение», — заявили в ведомстве.

Похожая история недавно произошла в Улан-Удэ. Сначала стая собак покусала 20-летнюю девушку в микрорайоне Забайкальский. Позже животные пытались напасть на девятилетнего мальчика, но он убежал.