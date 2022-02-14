Брянского депутата будут судить за педофилию. Видео

В Брянской области завершили расследование уголовного дела против депутата Дятьковского райсовета. Его обвинили по нескольким статьям, в том числе в педофилии и вовлечении несовершеннолетних в занятие проституцией.

Следствие выяснило, что 49-летний депутат с 2016 по 2021 год регулярно у себя дома в городе Дятьково вступал в интимную связь с подростками 13-16 лет. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ региону.

Несовершеннолетних мужчине подыскивала знакомая, получавшая за это деньги. Детей выбирали из небогатых семей и платили им за секс с депутатом. Все происходившее с подростками обвиняемый снимал на видео и делал интимные фото на мобильный. Он также установил в доме несколько скрытых камер, замаскировав их под бутылку и банку. Устройства стояли в туалете и спальне.

На депутата вышли полиция и сотрудники УФСБ России по Брянской области. Во время обыска в его доме нашли и изъяли несколько экземпляров огнестрельного оружия. Местный житель купил и хранил его незаконно.

Следователи собрали достаточные доказательства причастности мужчины ко всем вменяемым ему преступлениям. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу. Знакомую депутата тоже ждет суд.