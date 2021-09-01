Британский серийный убийца Колин Питчфорк вышел на свободу спустя 33 года

В Великобритании 61-летний Колин Питчфорк вышел на свободу после 33 лет заключения. Мужчину приговорили к тюрьме за изнасилование и убийство двух несовершеннолетних девочек. Об этом сообщили Sky News.

Свое первое преступление мужчина совершил в 1983 году. Он убил 15-летнюю Линду Ман. В 1986 году преступник убил еще одну 15-летнюю девушку — Доун Эшворт. В совершенном преступлении он признался спустя два года. Его приговорили к пожизненному заключению. Его причастность к преступлению выяснили благодаря ДНК-дактилоскопии. Чтобы поймать преступника, правоохранительным органам пришлось взять анализ ДНК у пяти тысяч человек.

В начале 2021 года состоялись слушания по условно-досрочному освобождению Питчфорка. В результате комиссия пришла к выводу, что осужденный соответствует всем критериям, необходимым для досрочного освобождения из тюрьмы, передала «Газета.ru».