Бригадир убил подчиненного и утопил тело в болоте в Тюменской области | 360°

Криминал 29 сентября 2022, 04:16 Поделиться Telegram

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Viber Бригадир убил подчиненного и утопил тело в болоте в Тюменской области

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Бригадира из Тюменской области подозревают в убийстве своего подчиненного. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

По версии следствия, ранее судимый 35-летний мужчина во время конфликта выстрелил в подчиненного из охотничьего ружья. Тело он обвязал веревкой, привязал груз и утопил в болоте.

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Труп убитого нашли только месяц спустя, написало РИА ФАН. Сейчас подозреваемый задержан.

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