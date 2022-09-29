Бригадир убил подчиненного и утопил тело в болоте в Тюменской области | 360°

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Бригадир убил подчиненного и утопил тело в болоте в Тюменской области

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Бригадира из Тюменской области подозревают в убийстве своего подчиненного. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

По версии следствия, ранее судимый 35-летний мужчина во время конфликта выстрелил в подчиненного из охотничьего ружья. Тело он обвязал веревкой, привязал груз и утопил в болоте.

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Труп убитого нашли только месяц спустя, написало РИА ФАН. Сейчас подозреваемый задержан.

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