Бригадир группы черных лесорубов из Приморья выплатит компенсацию в 13 млн рублей

В Дальнегорске правоохранительные органы задержали группу черных лесорубов. По итогам судебного заседания их бригадир должен выплатить свыше 13 миллионов рублей в бюджет Дальнегорского городского округа за нанесенный материальный ущерб.

Как сообщает vostokmedia.com, ранее стало известно, что сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью УМВД Приморского края и Кавалеровского лесничества более года назад вышли на след банды черных лесорубов, занимающихся незаконной вырубкой леса. Данная преступная группировка работала под контролем 49-летнего приморца. Следователям удалось установить, что ранее бригадир черных лесорубов был осужден за кражу, а также привлекался за невыплату алиментов.

За нелегальную вырубку леса в особо крупном размере бригадир, организовавший работу преступной группы, получил 4,5 года лишения свободы. Кроме того, теперь он должен возместить ущерб в размере 13 миллионов рублей Дальневосточному городскому округу.

Тюремные сроки также получили и остальные участники бригады черных лесорубов.