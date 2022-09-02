Криминал 02 сентября 2022, 06:29 Поделиться Telegram

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Viber Бразилец попытался застрелить вице-президента Аргентины Кристину Киршнер Бразилец Фернандо Монтьель попытался застрелить у дома вице-президента Аргентины

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На вице-президента Аргентины Кристину Киршнер совершили покушение. Ранее судимый бразилец Фернандо Монтьель приставил пистолет к ее голове, но не смог выстрелить. Его задержали, сообщил сайт Infobae.

Нападение произошло вечером у дома вице-президента в центре Буэнос-Айреса, в районе Реколета. Кристина Киршнер возвращалась домой с заседания нацсовета, когда неизвестный мужчина приставил к ее голове пистолет. Служба безопасности схватила его.

Свидетелями покушения стали десятки человек — больше недели они приходят к дому, чтобы поддержать чиновницу из-за обвинений в коррупции. Факт покушения подтвердили в Министерстве национальной безопасности.

«Нападение на Кристину Киршнер является самым серьезным с тех пор, как мы восстановили нашу демократию. <…> Она осталась жива, потому что по еще технически не подтвержденной причине оружие, в котором было пять пуль, не выстрелило, несмотря на то, что оно было спущено», — заявил президент Аргентины Альберто Фернандес.

В интернете появилось видео нападения. Мужчина подошел к вице-президенту настолько близко, что дуло пистолета находилось в нескольких сантиметрах от ее лица. Полиция установила его личность. Гражданин Бразилии Фернандо Монтьель живет в Буэнос-Айресе и работает таксистом. Ему 35 лет. В 2021 году мужчину нашли в машине с ножом и завели уголовное дело.