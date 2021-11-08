Брату экс-министра Красноярского края дали условный срок

Брату бывшего министра лесного хозяйства Красноярского края Юрию Маслодудову вынесли приговор по делу о взятке. Ему дали пять лет условно, сообщила прокуратура региона РИА «Новости».

«Советский районный суд Красноярска вынес приговор по уголовному делу в отношении брата бывшего министра лесного хозяйства Красноярского края», — сказано в сообщении.

Юрия Маслодудова признали виновным по статье УК РФ «Посредничество во взяточничестве».

Самого бывшего министра лесного хозяйства Красноярского края Димитрия Маслодудова арестовали 19 сентября 2020 года. На тот момент его подозревали в получении взяток на большие суммы денег. Перед этим он уволился с поста министра края по собственному желанию.

После этого брата Юрия начали подозревать в посредничестве и тоже завели против него уголовное дело. Сейчас суд установил, что Юрий Маслодудов передал своему брату больше 3,5 миллиона рублей и помог договориться с лицами, имеющими коммерческий интерес в даче взятки.

Помимо условного срока, Юрий Маслодудов получил также штраф в размере двукратной суммы штрафа. В пресс-службе суда добавили, что меру наказания смягчили из-за соглашения о сотрудничестве со следствием. Маслодудов изобличил своего брата в его деяниях. Дело в отношении самого Димитрия Маслодудова сейчас находится на этапе предварительного расследования.