Братьев из Надыма приговорили к 20 годам тюрьмы за убийство и покушение

Двое братьев из Надыма сядут в тюрьму на 20 лет за убийство человека и попытку убийства еще четверых. Об этом сообщила ОГТРК «Ямал-регион».

Уточняется, что мужчины хотели застрелить пятерых человек по личным причинам. Одного им удалось убить, двоих они ранили, еще двое — скрылись. На мужчин возбудили уголовное дело. Уточняется, что они всячески препятствовали расследованию. В результати обоих приговорили к 20 годам колонии строгого режима.