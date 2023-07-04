Криминал 04 июля 2023, 23:31 Братьев-близнецов из Челябинской области заподозрили в краже

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В Челябинской области поймали на краже 25-летних братьев-близнецов, которые ограбили свою подругу. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

С заявлением в полицию обратилась 57-летняя женщина. Она рассказала, что у нее украли телевизор и цифровой ресивер. Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.

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Под подозрение попали братья, с которыми женщина распивала алкоголь.

«Братья пояснили: узнав, что хозяйка находится у подруги, они проникли в дом и похитили электронику. Возбуждено уголовное дело», — отметили в ведомстве.