Брата зарезанной в Испании россиянки задержали в Германии
О задержании 16-летнего молодого человека сообщило издание Vanguardia со ссылкой на собственные источники.
Россиянин, указано в материале, уже передан в Испанию. С ним будут работать сотрудники прокуратуры по делам несовершеннолетних.
Парень проходит главным подозреваемым по делу.
Убийство в Каталонии произошло в июне. Мать подростков уехала на несколько дней, оставив несовершеннолетних сына и дочь одних. Позже она не смогла связаться с детьми и попросила знакомых проверить, все ли с ними в порядке.
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Окровавленное тело девочки нашли 16 июня. Накануне ночью, по словам соседей, из квартиры россиян доносились похожие на удары звуки, хотя обычно в семье все было спокойно. Подростку перерезали горло. Ее брат исчез. Позже его объявили в розыск.
В Высшем суде Каталонии отмечали, что юношу якобы разыскивают по просьбе матери, а криминальной составляющей в этом нет.