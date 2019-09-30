  • Брата зарезанной в Испании россиянки задержали в Германии

    30 сентября 2019, 12:16

    Александра Ломейко

    Немецкие полицейские задержали на территории страны брата 13-летней россиянки, которую зарезали в испанском городе Матаро летом. Подростка подозревают в убийстве сестры.
    Брата зарезанной в Испании россиянки задержали в Германии

    О задержании 16-летнего молодого человека сообщило издание Vanguardia со ссылкой на собственные источники.

    Россиянин, указано в материале, уже передан в Испанию. С ним будут работать сотрудники прокуратуры по делам несовершеннолетних.

    Парень проходит главным подозреваемым по делу.

    Убийство в Каталонии произошло в июне. Мать подростков уехала на несколько дней, оставив несовершеннолетних сына и дочь одних. Позже она не смогла связаться с детьми и попросила знакомых проверить, все ли с ними в порядке.

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    Окровавленное тело девочки нашли 16 июня. Накануне ночью, по словам соседей, из квартиры россиян доносились похожие на удары звуки, хотя обычно в семье все было спокойно. Подростку перерезали горло. Ее брат исчез. Позже его объявили в розыск.

    В Высшем суде Каталонии отмечали, что юношу якобы разыскивают по просьбе матери, а криминальной составляющей в этом нет.