Брата «короля Черкизона» отправили в тюрьму на 17 лет

Московский областной суд приговорил Рафика Исмаилова к 17 годам колонии строгого режима. Он проходил по делу об убийстве и незаконном обороте оружия.

«Назначить Исмаилову Рафику Мардановичу 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — привел слова судьи корреспондент «360». Кроме того, Исмаилов должен будет выплатить 4,5 миллиона рублей штрафа в пользу близких убитых бизнесменов.

Рафика Исмаилова арестовали в 2018 году. Его брата, бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, ищут по этому же делу до сих пор. Рафика Исмаилова признали виновным по статьям об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия.

По версии следствия, его брат выделил два миллиона долларов, чтобы убить владельца торгового центра «Строй-маркет» Владимира Савкина. Бывший «король Черкизона» не смог поделить с Савкиным деньги после продажи совместного бизнеса. На переговоры с Рафиком Исмаиловым Савкин приехал со своим приятелем Юрием Брылевым в мае 2016 года. Рафик нанял киллера Мехмана Керимова, который и застрелил бизнесменов в машине на Новорижском шоссе.

Источник фото: телеканал «360»

Керимова задержали. Он полностью признал свою вину и дал показания против Исмаиловых. В марте 2018 года киллеру дали 13 лет строгого режима. Против братьев Исмаиловых возбудили дела на основании показаний Керимова и детализации их звонков. Рафика Исмаилова арестовали по ходатайству СК, а Тельмана Исмаилова и еще одного их брата — Вагифа Исмаилова — объявили в международный розыск. Вагиф раньше служил в МВД. Он прятал у себя Рафика, который контролировал заказное убийство.