Криминал 28 августа 2023, 16:08 Брата бывшего главы «Дальспецстроя» задержали в Москве РЕН ТВ: брата экс-главы «Дальспецстроя» задержали в Москве РИА «Новости»

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У брата бывшего главы «Дальспецстроя» обнаружили долги на 79 миллионов рублей. Мужчину задержали, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным собеседника телеканала, брата экс-главы «Дальспецстроя» остановили на улице Косыгина в Москве, когда тот ехал за рулем иномарки Nissan. Правоохранители проверили документы и выяснили, что мужчина находится в федеральном розыске. Его брат проходил по делу о незаконной закупке кабелей для строительства космодрома Восточный.

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Самого мужчину также подозревают в мошенничестве. По данным источника РЕН ТВ, в розыске он находится с июля 2023 года.

Общий ущерб от действий братьев может быть выше 104 миллионов рублей, уточнил источник телеканала.

В 2019 году по делу о хищениях на Восточном к 11 годам колонии приговорили руководителя подрядной организации, которая занималась строительством на объекте. Всего Следственный комитет России сообщал о расследовании 12 уголовных дел, связанных с работами на космодроме.