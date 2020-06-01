Брат за брата. В Ингушетии убили мужчину из-за кровной мести

На федеральной трассе «Кавказ» обстреляли легковой автомобиль, водитель погиб на месте. Причиной убийства могла стать кровная месть. Об этом «360» рассказал источник в правоохранительных органах.

Тех, кто совершил нападение, до сих пор разыскивают — они скрылись на машине с тонированными стеклами.

Известно, что погибший был предпринимателем и занимался грузоперевозками. Он отсидел в тюрьме за убийство односельчанина. Инцидент произошел в Ингушетии в селе Яндаре шесть лет назад — тогда в перестрелке были ранены и два других брата, которые выжили. По информации источника, они объявили кровную месть бизнесмену.

Обстоятельства еще одного убийства из-за возможной вендетты до сих пор выясняют в Армении. Там двое молодых людей повздорили, но разбираться в конфликте стали их родственники. В перестрелке погибли два человека.