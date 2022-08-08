Брат убитого Редькиным мужчины заявил, что депутат в момент выстрела мог быть пьян

Брат погибшего Андрея Толстопятова Влад усомнился, что убивший его депутат Игорь Редькин был трезв в момент совершения преступления. Своим мнением он поделился в беседе с «360».

По данным следствия, депутат хотел отпугнуть медведя, но в темноте не разглядел цель и попал в человека. Влад Толстопятов утверждает, что во время происшествия было еще довольно светло, с момента заката прошло совсем не много времени. Кроме того, он счел подозрительным, что после совершения преступления Редькин не признался сразу, а скрывался еще восемь дней.

«Такой вопрос: если он говорит „я был трезв абсолютно“, почему скрывался, почему сразу не пришел? Хотя есть видеосъемка, где он, когда произошла трагедия, через полчаса, как Андрюшу привезли в больницу, ездил вокруг больницы на своей машине. Он знал, что это сделал, но почему он скрылся сразу изначально? То есть, весь вопрос, трезвый он был или нетрезвый», — рассказал он.

Толстопятов уточнил, что убийца и погибший были знакомы лично.

«Андрюша работал на компанию ООО „Витязь-Авто“. <…> То есть, работал на предприятии, где генеральный директор — непосредственно Редькин, убийца. Андрюша работал там, получается, без малого, шесть лет. Игорь Владимирович знает всех практически, поселок небольшой, все друг друга в принципе, знают», — рассказал мужчина.

Он добавил, что после смерти его брата защита Редькина связывалась с матерью и супругой погибшего. Но предлагали ли им помощь — Толстопятов не в курсе.