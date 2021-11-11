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    11 ноября 2021, 17:20

    Брат Нурмагомедова опубликовал фото из зала после сообщений о задержании

    Брат Нурмагомедова Усман после сообщений о его задержании опубликовал фото из спортзала

    Ольга Назаркина

    Брат Хабиба Нурмагомедова Усман опубликовал у себя в Stories селфи из спортзала. Фото появилось вскоре после того, как СМИ сообщили о его задержании в Шереметьево.

    «Кто где, мы — в зале», — написал Усман Нурмагомедов.

    Брат Нурмагомедова опубликовал фото из зала после сообщений о задержании | Изображение 1Источник фото: instagram.com/usman_nurmagomedov

    Позже он выложил еще одно фото.

    «Закидали уже эсэмэсками, нормально все», — написал Усман Нурмагомедов.

    О том, что он и его приятель были задержаны в Москве, ранее сообщил Telegram-канал Bazа. По данным источника канала, автомобиль, в котором ехали молодые люди, совершил наезд на полицейского на КПП в аэропорту в Каспийске. Оттуда они улетели в Шереметьево, где их задержали.

    В транспортной полиции подтвердили факт задержания двоих подозреваемых в причинении телесных повреждений сотруднику полиции в Дагестане. В настоящее время решается вопрос об их помещении в ИВС. Личности задержанных в УТ МВД не раскрыли.