Брат Нурмагомедова опубликовал фото из зала после сообщений о задержании
Брат Нурмагомедова Усман после сообщений о его задержании опубликовал фото из спортзала
Брат Хабиба Нурмагомедова Усман опубликовал у себя в Stories селфи из спортзала. Фото появилось вскоре после того, как СМИ сообщили о его задержании в Шереметьево.
«Кто где, мы — в зале», — написал Усман Нурмагомедов.
Позже он выложил еще одно фото.
«Закидали уже эсэмэсками, нормально все», — написал Усман Нурмагомедов.
О том, что он и его приятель были задержаны в Москве, ранее сообщил Telegram-канал Bazа. По данным источника канала, автомобиль, в котором ехали молодые люди, совершил наезд на полицейского на КПП в аэропорту в Каспийске. Оттуда они улетели в Шереметьево, где их задержали.
В транспортной полиции подтвердили факт задержания двоих подозреваемых в причинении телесных повреждений сотруднику полиции в Дагестане. В настоящее время решается вопрос об их помещении в ИВС. Личности задержанных в УТ МВД не раскрыли.