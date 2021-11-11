Брат Нурмагомедова опубликовал фото из зала после сообщений о задержании

Брат Хабиба Нурмагомедова Усман опубликовал у себя в Stories селфи из спортзала. Фото появилось вскоре после того, как СМИ сообщили о его задержании в Шереметьево.

«Кто где, мы — в зале», — написал Усман Нурмагомедов.

Источник фото: instagram.com/usman_nurmagomedov

Позже он выложил еще одно фото.

«Закидали уже эсэмэсками, нормально все», — написал Усман Нурмагомедов.

О том, что он и его приятель были задержаны в Москве, ранее сообщил Telegram-канал Bazа. По данным источника канала, автомобиль, в котором ехали молодые люди, совершил наезд на полицейского на КПП в аэропорту в Каспийске. Оттуда они улетели в Шереметьево, где их задержали.

В транспортной полиции подтвердили факт задержания двоих подозреваемых в причинении телесных повреждений сотруднику полиции в Дагестане. В настоящее время решается вопрос об их помещении в ИВС. Личности задержанных в УТ МВД не раскрыли.