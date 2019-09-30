Брат режиссера Сергея Арцибашева попал в реанимацию. Родственники уверены, что его похитили

Владимир Арцибашев, брат известного режиссера Сергея Арцибашева, попал в реанимацию. Он находится в одной из столичных клиник. Врачи никак не комментируют его состояние. Более того, не пускают на порог даже родных.

Оказывается, это не прописано в договоре. Даже с полицией попасть к отцу родственникам — жене и дочери — не удалось. Анжелика не может сдержать эмоции. По словам женщины, ее мужа, брата известного режиссера Сергея Арцибашева, насильно удерживают в больнице и не пускают к нему даже родную дочь. Они с Ксенией приехали в прокуратуру писать заявление о похищении человека. Это единственная возможность вызволить отца и, возможно, спасти ему жизнь.

Источник фото: телеканал «360»

«Нам надо, чтобы приехали врачи нейтральные, назначенные государством, чтобы они сказали, можем ли его перевозить и куда. Надо подготовить реанимобиль, чтобы его сразу реанимировали, потому что мы не знаем, что ему колют», — сказала Анжелика Арцибашева.

Пару недель назад отец перестал выходить на связь. Семья живет в Америке, но сам Владимир не так давно вернулся в Россию, чтобы встретиться со своей давней возлюбленной Екатериной Шакиной. И жена, и дочь знали о ней, поэтому особо не волновались. Знал об отношениях с Екатериной и водитель Арцибашева. Андрей первым заметил, что состояние здоровья начальника сильно ухудшилось.

Источник фото: телеканал «360»

«Он то приходил в себя, то уходил из этого состояния, причем под воздействием его сиделки. То есть она ему говорила: „Володя, просыпаемся“ — он открывал глаза, начинал адекватно со мной беседовать. Потом раз — опять что-то щелкало, и он уходил в состояние, когда был невменяем», — рассказал водитель Андрей Бирюлин.

Только забить тревогу не успел. На следующий день Владимир бесследно исчез. По словам родственников, Арцибашева отвезли в одну из частных клиник в Москве. Он якобы подписал генеральную доверенность на некоего Александра Ковшова — как выяснилось, друга Екатерины Шакиной. И тот перевез его в больницу, заместителем директора которой является. Дальше появился договор об оказании медицинских услуг, где нет ни слова ни о процедурах, ни о ценах. Зато по телефону о деньгах Александр рассуждал с удовольствием.

«Это одна из лучших клиник в Москве. Очень дорогая, там суточное проживание просто бешеное. Там спасают человеку жизнь», — сказал Александр Ковшов.

Источник фото: телеканал «360»

Но каким именно образом — объяснить так и не смогли. Родственники Арцибашева приехали в клинику. В первую очередь чтобы выяснить, как чувствует себя отец. Но охранники отказались даже пустить их на порог. Единственное, чего получилось добиться — это заключения врачей о том, что Арцибашев находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Говорить он не может.

Мы обратились к адвокату, который утверждает, что в таком случае за пациента принимает решения ближайший родственник.

Источник фото: телеканал «360»

«Если человек в критическом состоянии, поликлиника берет расписку, что вся ответственность за него возлагается на близкого родственника. Главный врач дает ему карточку и все», — сообщил адвокат Роман Максимович.

Но пока даже поговорить с работниками клиники удается только через домофон — и то на повышенных тонах. Пришлось вызывать полицию. Но сотрудники лишь констатировали факт, что Владимир Арцибашев находится в этой клинике. Дальше они снова скрылись за дверями, а позже вышли через черный ход и уехали.

Пришлось самим отправиться в отделение. Но дальше очередного заявления дело не пошло. Владимир Арцибашев до сих пор находится в частной клинике в Москве. Какое лечение он получает и какие прогнозы на его выздоровление — неизвестно. А в этот момент, по словам родственников, Александр Ковшов распоряжается генеральной доверенностью на все имущество Арцибашева.