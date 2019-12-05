Браконьеры с Камчатки пытались продать кречетов за 23 млн рублей. Видео
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Камчатские следовали завели уголовное дело по статье «Незаконная охота» после того, как их коллеги из ФСБ обнаружили в одном из гаражей города Петропавловск-Камчатский целую стаю кречетов. Птиц незаконно держали там три мужчины — 1950, 1968 и 1970 годов рождения.
По мнению следователей, с ноября по 3 декабря текущего года подозреваемые незаконно купили и держали 21 кречета в закрытом помещении. Так как птицы входят в список краснокнижных, ущерб от действий мужчин составил 23 миллиона рублей.
На видео Следственного комитета видно, как в гараже сидят кречеты. На их головы надеты клобучки — шапочки, чтобы птица не нападала. В помещении также были сумки для транспортировки соколообразных и специальные мешки, чтобы сковать их.
Пока следователи работают с подозреваемыми, кречетов передали орнитологам, которые изучают состояние здоровья птиц. После этих мероприятий решится вопрос о выпуске соколообразных на волю.