Браконьеры с Камчатки пытались продать кречетов за 23 млн рублей. Видео

ФСБ задержала на Камчатке трех граждан, которые хотели продать кречетов — это птицы из Красной книги России. Браконьеры могли заработать на добыче 23 миллиона рублей, но вместо этого попали под статью о незаконной охоте.

Волгоградские браконьеры выловили рыбы на 2,5 млн под видом НИИ Подробнее

Камчатские следовали завели уголовное дело по статье «Незаконная охота» после того, как их коллеги из ФСБ обнаружили в одном из гаражей города Петропавловск-Камчатский целую стаю кречетов. Птиц незаконно держали там три мужчины — 1950, 1968 и 1970 годов рождения.

По мнению следователей, с ноября по 3 декабря текущего года подозреваемые незаконно купили и держали 21 кречета в закрытом помещении. Так как птицы входят в список краснокнижных, ущерб от действий мужчин составил 23 миллиона рублей.

На видео Следственного комитета видно, как в гараже сидят кречеты. На их головы надеты клобучки — шапочки, чтобы птица не нападала. В помещении также были сумки для транспортировки соколообразных и специальные мешки, чтобы сковать их.

Пока следователи работают с подозреваемыми, кречетов передали орнитологам, которые изучают состояние здоровья птиц. После этих мероприятий решится вопрос о выпуске соколообразных на волю.