Браконьеров задержали в лесу под Пензой

Сотрудники пензенского минлесхоза обнаружили предполагаемых браконьеров в лесу. Об этом сообщила «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Мужчины передвигались на территории, которая запрещена для охоты. При себе у них были ружье и капканы.

«По данному факту проводится проверка. Установлен круг лиц, причастных к данному нарушению», — рассказали в ведомстве.

Их имущество передали сотрудникам органов. Теперь они могут получить штраф в размере до четырех тысяч рублей или потерять права на охоту на срок до двух лет.