Браконьеров задержали в ЯНАО

Рейд инспекторов службы по охране биоресурсов региона с участием полицейских состоялся в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщило «Ямал-Медиа» со ссылкой на группу «ЧП Ямал».

Во время рейда обнаружили двух жителей Надыма, которые занимались незаконной охотой на боровую дичь. Всего мужчины отловили 11 особей глухаря, шесть из которых самки. Ущерб от такой охоты составил 270 тысяч рублей.

Ранее инспекторы межрайонной группы по борьбе с браконьерством обнаружили разделанные туши лосей. Ущерб от убийства животных оценивается в 160 тысяч рублей.