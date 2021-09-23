Браконьеров-рыбаков задержали в Таганрогском заливе

Сотрудники полиции задержали в Неклиновском районе Ростовской области двух мужчин. Подозреваемые занимались незаконной рыбалкой в Таганрогском заливе. Об этом сообщил «Царьград».

Браконьерам удалось выловить несколько сотен судака и рыбца. По данным следователей, ущерб для государства составил 1,5 миллиона рублей. Против мужчин составили административный протокол о незаконной рыбалке во внутренних морских водах. Теперь им придется возместить ущерб, а также выплатить крупный штраф, сумму которого установит суд. Рыбу и все принадлежности для рыбалки у браконьеров изъяли.