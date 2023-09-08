Криминал 08 сентября 2023, 12:33 Браконьера задержали в заказнике «Гладышевский» в Ленобласти

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В заказнике «Гладышевский» инспекторы поймали мужчину, у которого при себе находилось специальное орудие для ловли рыбы. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу комитета по природопользованию города.

По предварительным данным, ущерб от его действий на охраняемой территории составил около одного миллиона рублей.

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.