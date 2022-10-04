Браконьера, убившего девять зайцев, задержали в Татарстане | 360°

Криминал 04 октября 2022, 15:26 Поделиться Telegram

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Viber Браконьера, убившего девять зайцев, задержали в Татарстане

Читать 360tv в

В Таратстане задержали браконьера, который убил нескольких зайцев. Об этом сообщил inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу государственного комитета по биологическим ресурсам.

Сотрудники комитета совместно с инспекторами Верхнеуслонского охотничьего хозяйства проводили рейд, в ходе которого остановили автомобиль, за рулем которого был житель Пестрецов. В машине обнаружили охотничье ружье и девять зайцев. При этом злоумышленник не имел разрешения.

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Сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.

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