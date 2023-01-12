Криминал 12 января 2023, 05:14 Браконьера с уловом на четыре миллиона рублей поймали в Ростовской области

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В Ростовской области задержали местного жителя, который промышлял браконьерством. Об этом сообщил «Царьград».

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Мужчина рыбачил около села Петрушино. Сотрудники ФСБ задержали его на береговой полосе Таганрогского залива, когда он перегружал рыбу из лодки в трактор. У него обнаружили десятки карасей, судаков, шемаи, тарани и других видов рыбы. Общую сумму улова оценили в четыре миллиона рублей. Заведено административное дело.