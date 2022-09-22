Браконьера осудят за незаконную ловлю креветок в Краснодарском крае | 360°

Криминал 22 сентября 2022, 15:25 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Браконьера осудят за незаконную ловлю креветок в Краснодарском крае

Читать 360tv в

Сотрудники полиции задержали браконьера на берегу Азовского моря неподалеку от хутора Морозовский. Мужчина занимался незаконной ловлей креветок. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

По предварительным оценкам, злоумышленник своими действиями нанес ущерб в 145 тысяч рублей. Мужчина выловил 1,5 тысячи ракообразных. Против него возбудили уголовное дело. Теперь фигуранту может грозить до двух лет заключения.

Реклама

«На период производства дознания мужчине избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке», — отметили в ведомстве.

Реклама

0 0 0 0 0 0