Браконьера осудят за незаконную ловлю креветок в Краснодарском крае | 360°

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Браконьера осудят за незаконную ловлю креветок в Краснодарском крае

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Сотрудники полиции задержали браконьера на берегу Азовского моря неподалеку от хутора Морозовский. Мужчина занимался незаконной ловлей креветок. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

По предварительным оценкам, злоумышленник своими действиями нанес ущерб в 145 тысяч рублей. Мужчина выловил 1,5 тысячи ракообразных. Против него возбудили уголовное дело. Теперь фигуранту может грозить до двух лет заключения.

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«На период производства дознания мужчине избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке», — отметили в ведомстве.

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