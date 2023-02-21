Криминал 21 февраля 2023, 18:55 Браконьера из Москвы задержали в Тверской области

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Сотрудникам полиции Тверской области удалось задержать мужчину, который подозревается в незаконной охоте на дикое животное. Об этом сообщил сайт afanasy.biz.

По данным РИА ФАН, браконьером оказался 61-летний житель Москвы, который приехал в Тверскую область с целью охоты на лося. Останки дикого животного были обнаружены вблизи деревни Ключевня.

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Отмечается, что нанесенный ущерб лесным биоресурсам России оценили в 80 тысяч рублей.

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