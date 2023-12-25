Криминал 25 декабря 2023, 17:15 Браконьера будут судить за убийство лосей в Ростовской области

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В Верхнедонском районе будут судить мужчину, которого обвинили в незаконном отстреле лосей. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД России по Ростовской области.

Жители хутора Солонцовского обратились в полицию, когда нашли в лесном массиве застреленную самку лося. Правоохранители по оставленным на месте гильзам вычислили охотника. Им оказался местный житель, у которого не было разрешения на охоту. Против него возбудили уголовное дело. Его уже передали в суд. Браконьеру грозит до двух лет тюрьмы.

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