Браконьер жестоко расправился с двумя егерями

По словам источника, двое государственных инспекторов Андрей Киргинцев и Сергей Ворохобов обнаружили преследуемого браконьера в охотничьем домике. Злоумышленник оказал сопротивление и застрелил Киргинцева, а Ворохобова ударил по голове топором. Также второму егерю браконьер нанес несколько ударов ножом.

«Киргинцев умер от потери крови после огнестрельного ранения, за жизнь Ворохобова борются врачи. Браконьер задержан», — уточнил источник.

Департамент по охране животного мира Свердловской области сообщил, что последнее убийство охотинспекторов браконьерами случалось в регионе 17 лет назад.