Браконьер жестоко расправился с двумя егерями
В охотничьем домике неподалеку от деревни Фирули в Свердловской области браконьер застрелил егеря и зарубил его напарника. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам источника, двое государственных инспекторов Андрей Киргинцев и Сергей Ворохобов обнаружили преследуемого браконьера в охотничьем домике. Злоумышленник оказал сопротивление и застрелил Киргинцева, а Ворохобова ударил по голове топором. Также второму егерю браконьер нанес несколько ударов ножом.
«Киргинцев умер от потери крови после огнестрельного ранения, за жизнь Ворохобова борются врачи. Браконьер задержан», — уточнил источник.
Департамент по охране животного мира Свердловской области сообщил, что последнее убийство охотинспекторов браконьерами случалось в регионе 17 лет назад.